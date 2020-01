Freddo Pau a célébré ses 50 ans sur Virgin Radio

Freddo Pau s’est soumis à un "Blind Test" grandeur nature en public, à un défi de culture générale et même à l’appel mystérieux d’un certain Jérémy Frérot… César Cornil, son bras droit, est apparu sur scène pour révéler quelques petits secrets bien gardés par le patron de Virgin Radio, l’occasion pour les auditeurs de découvrir de nombreuses informations insolites. Clara Luciani et The Avener , artistes de la playlist Virgin Radio, étaient également de la partie pour célébrer l’anniversaire du patron. À chaque saison, Freddo Pau se prête au jeu et relève les défis lancés par l’équipe du Virgin Tonic. Cette fois-ci, l’équipe lui avait concocté une traversée spectaculaire en tyrolienne à 30 m de hauteur, des locaux de la station à sa terrasse, avant de rejoindre son bureau, transformé pour l’occasion en véritable boite de nuit.