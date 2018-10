Françoise Benhamou élue Présidente du Comité à l’honnêteté de Radio France

Ce Comité été créé en application de la loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias et de son décret d’application du 21 mars 2017. Il est composé de cinq personnalités indépendantes nommées pour trois ans, et dont le mandat est renouvelable. Il peut se saisir ou être consulté à tout moment par toute personne. Il est chargé de contribuer au respect des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes. Il est désormais présidé par Françoise Benhamou et composé de Béatrice Bourgeois-Machureau (conseillère d’Etat), Antoine Gaudemet (professeur de droit), Gilles Leclerc (journaliste( ainsi que de Monica Maggioni (journaliste italienne, directrice de la Rai et vice-présidente de l’Union européenne de Radiotélévision).