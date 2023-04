France inter : première radio à dépasser les 7 millions d'auditeurs

France Inter signe une vague historique entre janvier et mars 2023 et rassemble chaque jour un nombre d’auditeurs jamais atteint pour une radio : 7 036 000 auditeurs quotidiens (+ 130 000 sur un an et 185 000 gagnésdepuis la dernière vague), 12.6% d’audience cumulée et 14.4% de part d’audience (3e meilleur niveau de PDA pour la station). France Inter est aussi première radio sur les supports numériques (1.9 million d’auditeurs par jour) et première sur les podcasts (46.1 millions de podcasts écoutés chaque mois en moyenne entre janvier et mars 2023).

Avec une audience cumulée de 8.3% et une part d’audience de 17.6%, le 7/9.30 fédère 4.6 millions d’auditeurs et conforte ainsi son statut de première matinale de France et conforte ainsi son statut de première matinale de France.