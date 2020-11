France Musique : visiter Versailles, en musique, avec "Expodcast"

La musique baroque a ses grands moments, notamment sous la monarchie de Louis XIV. "Expodcast" nous invite dans la Chapelle royale, lieu de culte et de concert où se jouait certes de la musique sacrée, comme les messes, mais également des musiques dites profanes (opéra et musique d'apparat). Des explorations auditives racontées par Suzanne Gervais qui accompagnent une visite virtuelle bilingue (français/anglais). L'auditeur y retrouve toute la richesse du répertoire musical des XVIIe et XVIIIe siècles, avec les compositions françaises, mais aussi italiennes, dont la cour versaillaise se délectait.Un très beau podcast qui valorise la Chapelle royale et son histoire, dernier grand chantier de Louis XIV. À découvrir en cliquant ICI