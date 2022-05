France Musique : un nouveau podcast jeunesse

Octave et Mélo, deux copains, voisins et musiciens partent à l’aventure. De la ferme jusqu’à leur bain, du sommet de la montagne jusqu’au jardin, ils font des découvertes en tous genre. Et la musique est toujours là pour les accompagner. Quatre premiers épisodes sont à découvrir sur France Musique à partir du 18 mai autour de la thématique des vacances ("La Montagne", "La Ferme", "La Mer" et "La Ville").

Et, à partir du 30 juin, les jeunes auditeurs de France Musique retrouveront quatre nouveaux épisodes ("Printemps", "Été", "Automne", "Hiver") sur le site et l’application Radio France.