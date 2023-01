France Musique se rapproche des lycéens

Ces émissions sont le fruit d’un partenariat avec la Région Ile-de-France visant à organiser des rencontres musicales entre artistes, professionnels de la radio et lycéens. Porté par Marie-Sonia Carel, chargée d’affaires générales auprès de la jeunesse à France Musique et Christophe Dilys, producteur à France Musique et référent musical de cette opération, ce projet favorise l’accès de la culture aux jeunes qui en sont éloignés, créant un véritable pont entre la musique et les jeunes générations.

Les producteurs des émissions concernées préparent l’émission avec les lycéens en amont dans leurs classes sous forme d’ateliers avant de se prêter à un enregistrement de l’émission en studio à Radio France.