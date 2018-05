France Musique poursuit son développement numérique

En mars, France Musique a totalisé notamment 613 000 vidéos vues et affiche une progression (+ 67% en un an) dynamisée par le lancement de sa salle de concerts virtuelle en décembre 2017 sur francemusique.fr. Elle signe aussi son second meilleur score en téléchargements de podcasts : 1.25 million, soit 38 % de plus que l’an dernier (Médiamétrie eStat).

Avec 1 radio, 1 site, 7 webradios, une salle de concerts virtuelle et prochainement une version de son site internet en anglais, France Musique veut ainsi décliner "une diversité de formats et de contenus, adaptés à tous types de publics".