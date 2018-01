France Musique inaugure sa salle de concert virtuelle

Assister à un concert de musique classique aux premières loges, partout et à tout moment, c’est désormais possible grâce à la nouvelle salle de concert virtuelle de francemusique.fr. Le site propose à l’écoute, en direct et à la demande, plus d’un millier d’oeuvres musicales vidéo et audio issues des captations des concerts depuis l’Auditorium de Radio France, des salles de concerts et festivals européens et des émissions de France Musique. Le site de France Musique propose, en partenariat avec ARTE un espace dédié aux captations de concerts des quatre formations musicales de Radio France diffusées en direct et disponibles à la demande. Le site a pour ambition de devenir "le site de référence en matière d’éducation culturelle et musicale : musique classique, jazz, création. Tous les mélomanes amateurs ou confirmés se retrouveront dans la richesse et la complémentarité de ce catalogue unique".