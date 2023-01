France Musique : "Les légendes du jazz" fêtent leur 500e numéro

Chet Baker et Stan Getz seront réunis dans un concert inédit le samedi 18 et le dimanche 19 février, entre 18h et 19h et dans le cadre ce 500e numéro présenté par Jérôme Badini. "Les légendes du jazz" est une émission réalisée par Fabien Fleurat et préparée par Emmanuelle Lacaze.