France Musique : 5 nouveaux épisodes des "Zinstrus"

Les Zinstrus sont de retour. Les enfants profitent de l’absence des musiciens de l’orchestre sur la scène de l’Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique pour faire parler les instruments. Après la clarinette, le piano, la trompette et les percussions, c’est au tour de la flûte à bec, de l’accordéon, de l’orgue, de la guitare et de la harpe de prendre vie.

France Musique s'apprête à livre 5 nouveaux épisodes : "La flûte à bec" avec Augustin Trapenard et Evolène Kiener, "L’accordéon" avec Panayotis Pascot et Félicien Brut, "La guitare" avec Laure Calamy et Thibault Cauvin, "L’orgue" avec Marie-Anne Chazel et Karol Mossakowski et "La harpe" avec Didier Bourdon et Clara Izambert-Jarry.