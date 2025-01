France Musique : 30 heures d'antenne en direct de Nantes

Au programme de la journée de vendredi la matinale "Musique Matin" par Jean-Baptiste Urbain, suivi de "Stars du Classique" animée par Aurélie Moreau et "La Tribune des critiques de disques" de Jérémie Rousseau. La journée se clôturera avec le concert de Judith Chaine, qui mettra en lumière des œuvres baroques interprétées par Raquel Camarinha, Grégoire Mour et d’autres artistes de renom.

La journée de samedi s'annonce intense avec des concerts en direct, notamment Schubert par le Trio Zelilha, Beethoven par le Quatuor Modigliani et des performances variées présentées par Émilie Munera, Max Dozolme et Charlotte Landru-Chandès.