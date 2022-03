France Inter : une nouvelle vague de "Bestioles"

Ce podcast est porté et documenté par la journaliste Stéphanie Fromentin et encadré scientifiquement par Guillaume Lecointre, enseignant-chercheur au Muséum, invite à la découverte d’espèces animales originales. Dans chaque épisode, Denis Cheissoux à la narration et Brigitte Lecordier aux bruitages animaliers, content ces histoires dans un double objectif : "donner conscience de la richesse de cette biodiversité qui nous entoure et informer de manière ludique et scientifique".