France Inter : une demi-heure en plus pour la matinale

Depuis ce 3 janvier, la matinale de France Inter propose 30 minutes supplémentaires afin de couvrir les coulisses de la prochaine élection présidentielle et de recevoir un des candidats entre 08h et 09h30. Au programme : "Le grand entretien" porté par Nicolas Demorand et Léa Salamé pour permettre aux candidats de détailler leur programme et "Le candidat face aux auditeurs" qui disposent de plus de temps pour poser leurs questions.

À cela s'ajoute "Le candidat face au 7/9" avec les éditorialistes et journalistes de la rédaction, notamment Thomas Legrand, Dominique Seux, Pierre Haski, Sandy Dauphin qui sont invités à questionner le candidat plus spécifiquement sur les grands enjeux politiques, économiques, environnementaux et de politique étrangère de la campagne.