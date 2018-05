France Inter : une conférence pour "apprendre à ralentir"

Apprendre à ralentir, à vraiment se déconnecter et moins stresser avant l’été, voici l’ambition de cette 3e édition. Au cours de cette conférence, Ali Rebeihi et Christophe André vous aideront" à prendre le temps", avec leurs invités Christilla Pellé-Douël, journaliste et Rémy Oudghiri, sociologue. La journaliste et auteure Christilla Pellé-Douël, vous expliquera comment ralentir grâce à la lecture et l’écriture de journaux intimes et le sociologue Rémy Oudghiri vous aidera à prendre de la distance avec tous les écrans qui envahissent nos vies. Deux heures de débats, d’échanges et de séances de méditation à vivre depuis le Studio 104 de la Maison de la radio, et en direct simultané, dans une centaine de salles de cinéma partenaires partout en France.

Une conférence en partenariat avec Psychologies, La Croix, Grazia, Le Parisien (week-end) et le soutien de la Macif.