France Inter toujours première radio de France

Si France Inter demeure toujours en cette fin de saison la première radio de France, elle se paye aussi le luxe de signer la plus forte progression du marché. Elle est écoutée chaque jour par 6 834 000 auditeurs, et gagne donc 221 000 en un an. Elle signe ainsi sa meilleure saison historique en audience cumulée avec 12.4% (en hausse de 0.3 point en un an) comme en part d'audience avec 14.5%, (en hausse là aussi de 0.3 point en un an). Le 7/9 s'impose comme la première matinale de France avec 4 190 000 d'auditeurs et une PDA de 18.1%.

Par ailleurs, la station est leader sur l’écoute en numérique avec 1.8 million d’auditeurs quotidiens et se place comme la station la plus podcastée de France avec 47 millions d’écoutes à la demande mensuelles...