France Inter toujours première radio de France

La matinale, toujours puissante, fédère chaque jour 4 088 000 auditeurs et enregistre une part d’audience record de 17.9%. Elle atteint son pic d’audience avec le journal de 8h de Florence Paracuellos, la voix la plus écoutée de France par 2 291 000 auditeurs. Les interviews de Léa Salamé et Nicolas Demorand à 7h50 et à 8h20 sont les plus écoutées de France. En outre le vaisseau amiral de Radio France est leader sur les carrefours stratégiques de l’info : "Le 5/7" de Mathilde Munos (toujours en hausse avec une PDA record à 14.5%), "Le 13/14" de Bruno Duvic (hausse de 180 000 auditeurs en un an) et une PDA de 20% ainsi que "Le 18/20" de Fabienne Sintes et Claire Servajean, émission qui enregistre une PDA de 19.8%.