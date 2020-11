France Inter tient solidement la première place

France Inter est écoutée par 1 124 000 auditeurs de moins de 35 ans. C’est un record historique toutes vagues confondues. La matinale fédère chaque jour 4 110 000 auditeurs (24 000 auditeurs en 1 an). La matinale atteint son pic d’audience avec le journal de 8h de Florence Paracuellos, la voix la plus écoutée de France par 2 252 000 auditeurs. Les interviews de Léa Salamé et Nicolas Demorand à 7h50 et à 8h20 sont les plus écoutées de France.

Sur la grille, L’instant M de Sonia Devillers rassemble 1 027 000 auditeurs (108 000 en un an), "La bande originale de Nagui" est écoutée par 1 980 000 auditeurs (224 000 en un an) et "Le Jeu des 1 000 euros" de Nicolas Stoufflet rassemble 1 560 000 auditeurs.