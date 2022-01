France Inter remet le Prix BD Fnac France Inter 2022

"1984" a été élu par une commission finale composée de journalistes et de libraires Fnac, parmi les 5 bandes dessinées finalistes préalablement sélectionnées par un jury grand public, sur la base des 22 albums coups de cœur de l’année 2021 des libraires Fnac.

Pendant tout le mois de janvier et à l’occasion du "Mois de la BD", la bande dessinée est mise à l’honneur dans tous les magasins Fnac et sur Fnac.com. L’auteur lauréat bénéficiera d’une mise en avant de son ouvrage à la Fnac, à travers ses réseaux sociaux, sur Fnac.com et sur le site de leclaireur.fnac.com. Enfin, sur France Inter, il sera reçu dans les programmes et soutenu par une campagne promotionnelle...