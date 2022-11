France Inter produit "Naufragés", une série de podcasts de Daniel Fiévet

Du vrai Robinson Crusoé aux rescapés du radeau de la Méduse, le podcast « Naufragés » raconte 8 histoires vraies qui ont marqué l’Histoire de la navigation. Elles se sont déroulées entre le XVIIe et le XXe siècle, dans des contextes historiques très différents et sous les latitudes les plus diverses mais elles ont toutes en commun de montrer jusqu’où des humains sont capables d’aller lorsqu’ils sont confrontés à des situations extrêmes. Loin de la civilisation, en pleine nature sauvage, le masque des conventions tombe et les êtres se révèlent. Pour survivre, certains naufragés font preuve d’une ingéniosité incroyable et se comportent en véritables héros, d’autres laissent libre court à leurs plus bas instincts et commettent l’impensable.