France Inter, première radio sur les supports numériques

"L’information, les programmes, la musique et l’humour sur la chaîne ont tous pris le tournant du digital ce qui permet à France Inter de rassembler de plus en plus d’auditeurs" explique un communiqué. Chaque jour, sur les supports numériques, France Inter est écoutée par 1 833 000 auditeurs, une audience en hausse de 16%. Elle est aussi première sur le nombre d’auditeurs quotidiens sur téléphones mobiles, ordinateurs, enceintes connectées et tablettes.En replay, France Inter est toujours leader avec 877 000 auditeurs quotidiens qui déclarent l’écouter en différé : 91 000 auditeurs de plus en un an, soit une hausse de 12% en un an. Des chiffres issus de l'étude Global Radio de Médiamétrie.