France Inter organise la première nuit érotique

France Inter propose de réconcilier ses auditeurs avec le désir tout en leur remontant le moral, grâce à sa toute première nuit érotique. Cette nuit sera illustrée par des lectures de textes classiques ou contemporains portés par Guillaume Gallienne et Marina Hands.

Au programme : 12 textes de toutes les époques (du Kamasutra à Zoé Vintimille en passant par Oscar Wilde et Monique Wittig lus par Guillaume Gallienne et Marina Hands de la Comédie-Française, sous la réalisation de Xavier Pestuggia), 4 heures de plaisir, pendant lesquelles les auditeurs pourront dialoguer avec Maia Mazaurette et poser leurs questions en direct au 01 45 24 7000.