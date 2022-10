France Inter : le tome 2 des "Odyssées" vient de paraitre

Comme précédemment, ces grands récits sont ici contés avec l’humour et l’art du suspense de Laure Grandbesançon, et richement illustrés. Ces aventures plus grandes que nature sont l’occasion pour les enfants de découvrir en version condensée des histoires majeures.Passionnée d’Histoire et friande d’enquêtes, Laure Grandbesançon avait lancé en juin 2019 le podcast "Les Odyssées", qui compte aujourd’hui plus de 80 épisodes et qui a été téléchargé plus de 5 millions de fois. Il a reçu le prix Jeunesse du Paris Podcast Festival en 2019."Les Odyssées", c’est aussi désormais aussi un spectacle à découvrir dès le 22 octobre 2022 au Théâtre libre , à Paris, puis dans toute la France.