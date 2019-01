France Inter : le cycle des conférences se poursuit

Dans un monde hyper connecté, où nous sommes soumis en permanence à un nombre incalculable de sollicitations et d’informations, notre attention et notre concentration sont mises à mal. Peut-on apprendre à les contrôler ? Que nous révèlent les sciences du cerveau sur le fonctionnement de ces deux facultés essentielles à l’apprentissage ? Découvrir les mécanismes de l’attention et de la concentration dans notre cerveau permet de mieux se protéger contre tout ce qui vient parasiter le système. Cette conférence mettra en exergue les clés pour apprendre à se concentrer dans un monde de distractions.

Les auditeurs, non présents au Studio 104 de la Maison de la radio, pourront néanmoins suivre celle-ci, en direct simultané, dans les salles de cinéma partenaires du réseau CGR dans toute la France.