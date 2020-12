France Inter la radio la plus podcastée de France

Sur ce classement Médiamétrie-eStat Podcast, France Inter émerge comme la radio la plus podcastée de France. L’ensemble des programmes de France Inter, dans toutes leurs diversités (divertissement, information, histoire, écologie…) rencontre un fort succès en novembre. L'émission "Par Jupiter !" de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek et l’ensemble de ses chroniques enregistre 10.4 millions téléchargements. Suivent "Le 7/9" de Nicolas Demorand et Léa Salamé (7;7 millions), "Affaires sensibles" (5.2 millions), "La bande originale " (3.7 millions) et "La terre au carré" (2.1 millions).