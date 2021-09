France Inter et France Culture, radios les plus podcastées

Au mois d’août, Radio France représente plus de 50% des écoutes enregistrées confirmant ainsi sa place de leader sur le marché du podcast en France. France Inter et France Culture se placent respectivement 1e et 2e radio les plus podcastées. "Ces excellents résultats numériques interviennent après une saison historique pour les antennes de Radio France, démontrant la puissance du service public sur tous les supports et modes d’écoute" explique l'entreprise. En résumé, Radio France, ce sont 57.2 millions d’écoutes à la demande en août 2021et deux radios de Radio France en tête du classement : France Inter (première radio la plus écoutée) et France Culture, (seconde radio la plus écoutée)...