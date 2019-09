France Inter : "du bonheur en tranches de 5h à minuit"

"Un spot joyeux et ludique qui révèle à la fois les personnalités et la diversité des voix qui font le succès de l’antenne mais qui revendique aussi L’Esprit Inter, un esprit libre et créatif, notamment par le choix de l’animation. L’objectif, susciter l’intérêt et la curiosité de tous ceux qui n’écoutent pas ou que très rarement la station. Une envie, celle de les accrocher grâce à cet univers pop qui définit bien l’antenne" explique la chaîne.

Un spot construit à partir de phrases dites par plus de 40 journalistes, chroniqueurs et producteurs de France Inter, "des phrases ou des bouts de phrases piochés dans diverses émissions et mises bout à bout comme un grand collage sonore surréaliste, illustré de manière littérale".