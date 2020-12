France Inter : "On ne plaisante pas avec l'humour" en téléspectacle

Humoristes, des auditeurs et … un public en visioconférence. France Inter invente le téléspectacle pour ses auditeurs contraints au télétravail depuis plusieurs mois. Une cinquantaine d’auditeurs, sélectionnée, grâce à un appel lancé sur les réseaux, sera connectée à distance et pourra interagir avec les artistes sur scène, micro ouvert. Autour de Daniel Morin, les Humoristes se succèdent pour offrir une soirée inoubliable aux auditeurs : Eric et Quentin, Morgane Cadignan, Fanny Ruwet, Frédérick Sigrist, Olivia Moore, Paul Taylor, Redouanne Harjane et Jonathan Lambert.

Enregistrée le samedi 12 décembre au Studio 104 de la Maison de la radio avec des auditeurs en visioconférence, cette soirée a bénéficié du soutien de la SACD.