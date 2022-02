France Inter : Adèle Van Reeth succèdera à Laurence Bloch

"J’ai choisi de nommer Adèle Van Reeth, qui produit "Les Chemins de la philosophie" sur France Culture. C’est un choix qui s’est imposé, tant Adèle Van Reeth représente tout ce qu’est France Inter : à la fois l’exigence intellectuelle et la modernité" a expliqué Sibyle Veil au quotidien Le Monde La présidente de Radio France na tarit pas d'éloges sur celle qui remplacera Laurence Bloch : "C’est une grande professionnelle de la radio dans toutes ses dimensions : elle sait ce qu’est de produire une quotidienne, et son émission est l’un des plus grands succès de podcasts en réécoute de Radio France".