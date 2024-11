France Culture : une nouvelle "Dictée en gare" à la gare Saint-Lazare

L’événement est animé par Rachid Santaki, alias "Monsieur Dictée", accompagné de personnalités publiques chargées d’effectuer les premières lectures des textes. Parmi elles figurent notamment Isabelle Giordano, déléguée générale de la Fondation BNP Paribas, Sydney, musicien et animateur ou encore David Berillon, responsable de la section pédagogique d'excellence sportive hip-hop au lycée Turgot à Paris.

Cette opération souligne l’engagement en faveur de la diffusion de la lecture auprès du plus grand nombre, partagé par France Culture et SNCF Gares & Connexions. Outre les enjeux de sensibilisation à la maîtrise de la langue française, il s’agit de favoriser la création artistique, notamment chez les jeunes générations, et de tisser des liens entre des individus d’horizons divers. Ainsi, le moment se veut convivial et ouvert à toutes et à tous : élèves ou étudiants, férus d’orthographe ou simples curieux.