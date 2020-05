France Culture : un week-end spécial consacré à la saga Harry Potter

La chaîne de la culture, des idées et de la création affirme son soutien au monde de l’édition et continue à mettre la littérature de jeunesse au centre de ses priorités. France Culture rend également hommage à l’œuvre d’une écrivaine qui ne cesse d’enchanter tant d’enfants et d’adolescents et au grand art d’un acteur disparu trop tôt : Bernard Giraudeau.

Le texte intégral de "Harry Potter à l'école des sorciers" est lu par Bernard Giraudeau. Ce livre audio (d'une durée de 8 heures) est disponible en CD dans la collection "Écoutez lire". Et au format numérique sur tous les sites de libraires et les sites de téléchargement audio.