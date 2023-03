France Culture : un nouveau prix "Cinéma des étudiants"

France Culture lance son appel à candidature à destination des étudiants pour constituer le jury. Jusqu’au 10 avril, les étudiants peuvent postuler pour intégrer le jury. Et, pour cette 9e édition, France Culture s’associe à SensCritique, site de référence pour découvrir, noter et écrire des critiques d'œuvres culturelles (films, séries, livres...).

Avec près de 40 films partenaires chaque année et à travers de nombreux rendez-vous sur son antenne comme sur le web, France Culture accompagne, souvent dès leurs débuts, des cinéastes aujourd’hui internationalement confirmés. Qu’il s’agisse de découvrir de nouveaux talents ou de s’attacher à l’œuvre d’un réalisateur ou d’une réalisatrice, France Culture participe à la constitution d’un véritable patrimoine de la création cinématographique.