France Culture : un nouveau partenariat avec Sciences Po

Ce lundi 11 avril, France Culture s'associe à Sciences Po pour décrypter le premier tour de l’élection présidentielle française avec ses chercheurs et des étudiants en sciences politiques.

"Sciences Po, en tant qu’institution d’enseignement supérieur et comme université internationale de recherche, partage avec France Culture des valeurs et une ambition commune : la diffusion au plus grand nombre du savoir et des connaissances. Alors que notre institution célèbre ses 150 ans et à l’heure où notre pays décide de son avenir, nous nous réjouissons de ce partenariat qui contribue à faire vivre le débat et le pluralisme des idées, fondamentaux à la vie démocratique" a indiqué Mathias Vicherat, directeur de Sciences Po.