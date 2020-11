France Culture : un jeu pour "garder l'esprit ouvert"

Plus de 600 questions autour de 6 catégories : histoire, littérature, patrimoine, débats et idées, sciences, planète et environnement. Chaque bonne réponse ou chaque défi relevé permet de garder l’antenne et d’avancer sur le plateau qui symbolise une journée de radio.

"Un jeu France Culture ? Oui ! Pour jouer en apprenant. Pour apprendre en jouant. Pour partager ses connaissances et rire de ses ignorances. Pour la joie d’être entre amis ou en famille autour de questions d’histoire, de philosophie, d’écologie et de planète, de littérature, de sciences, de géopolitique…" a souligné Sandrine Treiner, directrice de France Culture au sujet de cette boîte de jeu disponible depuis ce 5 novembre...