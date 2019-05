France Culture passe le Bac

Français, Philosophie, Histoire, Sciences ou encore Économie.... Celles et ceux qui passeront les épreuves du Bac 2019 ont tout intérêt à se brancher sur France Culture. À l’antenne, une programmation spéciale est proposée avec les émissions "La Méthode scientifique", "Entendez-vous l’éco ?", "La Fabrique de l’histoire", "Les chemins de la philosophie" et "La compagnie des auteurs" jusqu'au 30 mai. Sur le site franceculture.fr, la chaîne de Radio France met en ligne un dossier spécial avec toutes les émissions dédiées et un bouquet de podcasts "Bac" (plus de 80 sujets corrigés à écouter, en philosophie, histoire, sciences, économie et français). Enfin, un ensemble de contenus spécifiques sur la chaine Youtube de France Culture sera également proposé aux internautes.