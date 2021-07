France Culture muscle son équipe

"Fierté d’accueillir ces nouvelles personnalités sur France Culture et de proposer à nos auditeurs un renouvellement marqué des temps forts de nos week-ends. Patrick Cohen saura à merveille conduire "L’Esprit Public", une référence du débat politique et géopolitique, et écrire avec nos fidèles invités du dimanche 11h une nouvelle page de l’histoire de cette grande émission tandis que Nora Hamadi et Grégory Philipps fonderont une grande séquence politique chaque samedi, de 12h à 13h30. Trois voix, trois émissions, trois espaces pluralistes d’analyses et d’approfondissement de l’actualité" a souligné Sandrine Treiner, directrice de France Culture.

Patrick Cohen sera à l'antenne dès le 29 août. Nora Hamadi et Grégory Philipps feront leur rentrée le 4 septembre...