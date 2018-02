France Culture lance son premier podcast natif de fiction

Voilà une fiction sonore, écrite par Léon Bonnaffé et réalisée par Cédric Aussir. Une série "feuilletonnante" inédite en 11 épisodes diffusés sur franceculture.fr, iTunes et sur les plateformes dédiées aux podcasts "Une expérience d’écoute inédite, à vivre partout et à tout moment" précise France Culture. " Hasta Dente ! " se présente également comme "une comédie policière loufoque et irrévérencieuse". Pour Blandine Masson, conseillère de programmes à la fiction de France Culture : "Les podcasts natifs de fiction sont proposés, sur franceculture.fr, en son binaural, une technique innovante pour une expérience d’écoute unique. Tous les acteurs du monde de la fiction – auteurs, réalisateurs, assistants, conseillères littéraires, producteurs, techniciens - se sont lancés avec enthousiasme dans cette nouvelle aventure".