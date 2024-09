France Culture lance la 12e édition du "Prix Roman des étudiants"

Tous les étudiants, quelle que soit leur filière, peuvent intégrer le jury du Prix Roman des étudiants France Culture sur simple inscription. Le détail des conditions de participation est à consulter en ligne ICI et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 13 octobre 2024.D’octobre à décembre 2024, les étudiants devront lire les cinq romans sélectionnés par France Culture et Le Nouvel Obs et que chaque membre du jury reçoit en format PDF. Ils rencontreront et échangeront avec les auteurs au sein des universités participantes. Ils partageront et débattront entre eux sur la plateforme Discord afin de croiser leurs points de vue puis voteront pour leur coup de cœur. Le prix sera remis par les étudiantes et étudiants lors d’une cérémonie courant décembre 2024.