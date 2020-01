France Culture franchit pour la première fois les 3 points

L’audience numérique de France Culture continue de progresser avec un record de 3.5 millions de visiteurs uniques (+44% en un an). "Ces chiffres d'audience sont confortés par des chiffres numériques significatifs" précise la station : 27.3 millions d'écoutes à la demande soit + 9% en un an (moyenne novembre-décembre 2019), 11.9 millions de visites tous supports (ACPM /OJD) soit + 23% en un an, 3.5 millions d'internautes en octobre sur site/appli. soit + 44% en un an, 7.5 millions de vidéos vues en moyenne novembre-décembre 2019, 7.1 millions d'écoutes Live en novembre 2019, 2e meilleure performance historique, 1.7 million de fans sur Facebook et, pour être vraiment complet, 649 000 followers sur Twitter.