France Culture et la SACD s’engagent pour la création et les auteurs

Quinze textes seront sélectionnés par le service des fictions de France Culture et enregistrés par des réalisateurs de fictions en juillet 2020 pour être diffusés sur l'antenne de France Culture en août 2020 dans le cadre de la grille d'été. Chaque texte sélectionné fera l'objet d'une prime d'inédit de 600 euros versée à son auteur par France Culture et la SACD.

Le Jury, présidé par Blandine Masson, en charge des programmes de Fiction sur France Culture, sera composé de réalisateurs et réalisatrices de fiction, des conseillères littéraires du service de fictions, de membres du Comité de lecture de France Culture, d’un auteur ou une autrice membre de la SACD. Le jury se réunira le 1er juin 2020.