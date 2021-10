France Culture et ARTE se tournent vers les 18-30 ans

Les deux médias s'engagent pour interroger la jeunesse et identifier les grands enjeux d’aujourd’hui et de demain. "Et maintenant ?", c'est un questionnaire et un festival international des idées, tournés tous deux vers l’avenir. D'abord, un questionnaire anonyme qui s’adresse à toutes celles et ceux qui se posent des questions sur la société d'aujourd'hui et celle de demain. Mis en ligne par France Culture et ARTE le 12 octobre, il est composé de cent trente questions organisées autour de cinq grands thèmes : l’éducation, le travail, la démocratie, l’intimité et la science. Ce questionnaire a été élaboré avec Monique Dagnaud, directrice de recherche au CNRS et sociologue spécialisée dans la l’étude de la jeunesse : "Il formule des interrogations nouvelles, enrichissant les grandes enquêtes sociologiques".