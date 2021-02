France Culture engagée pour le spectacle vivant et la création

Depuis des mois, les théâtres sont fermés, les spectacles ne sont plus ni créés, ni repris, les auteurs ne sont plus joués. Face à cette situation, France Culture a choisi de diffuser deux fois par mois un spectacle qui n’a pas trouvé son public, enregistré en région, dans la banlieue parisienne ou à Paris, théâtre public et théâtre privé. Ces retransmissions de qualité offriront une audience à des œuvres fauchées en plein vol, qui n’ont jamais pu être montrées au public car annulées, reportées ou privées de tournée.

Cette politique de captation est une réponse au présent mais aussi une fabrique des archives de demain pour le soutien aux acteurs, aux auteurs et aux metteurs en scène. Quinze diffusions sont prévues entre janvier et juillet 2021, le dimanche à 20h dans Théâtre & Cie.