France Culture : des sessions d'écoute exclusives au Paris Podcast Festival

S’appuyant sur le foisonnement du contenu de la chaine et sur l’expertise technique de ses équipes, France Culture poursuit ses innovations et favorise l’émergence de nouveaux talents. Cette synergie se manifeste notamment à travers les podcasts natifs tels que : L’anachronique culturelle par Mathilde Serrell, Superfail par Guillaume Erner ou Les idées claires par Nicolas Martin (programme en co-production avec France Info).La fiction, autre singularité de France Culture, permet toutes les audaces, dans le son, l’écriture et les formats. A l’occasion du Paris Podcast Festival, France Culture proposera en avant-première une session d’écoute du 4ème podcast natif de fiction : DreamStation. Succédant à Hasta Dente ! puis L’incroyable expédition de Corentin Tréguier, et L’appel des abysses, ces podcasts natifs de fiction rencontrent leur public (167 100 téléchargements en 10 jours pour L’appel des Abysses). Ces créations sont réalisées dans le cadre d’un partenariat inauguré en juillet 2017 avec la SACD.Média tous supports et tous terrains, France Culture contribue à la diffusion et à la promotion des podcasts. Partenaire naturel du Paris Podcast Festival, le premier festival dédié au podcast natif français et francophone, la chaîne présente aussi en compétition officielle la série documentaire Ma fille sous influence et la fiction L’incroyable expédition de Corentin Tréguier.Le Paris Podcast Festival se tient à la Gaité Lyrique à Paris, du 19 au 21 octobre (entrée libre sur réservation), en partenariat avec La Lettre Pro de la Radio. Au programme : des enregistrements publics, des lives, des rencontres, des masterclasses, des ateliers et de sessions d’écoutes et la compétition officielle.