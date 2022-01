France Culture consolide ses audiences

De 7h à 9h, Guillaume Erner, ses chroniqueurs et la rédaction de France Culture fidélisent 706 000 auditeurs quotidiens et inscrivent la matinale de la chaine comme "une référence en matière d’analyse et de réflexion sur l’actualité".

Trois émissions affichent des records d’audience : "Entendez-vous l’éco ?" par Tiphaine de Rocquigny (de 14h à 15h) avec 242 000 auditeurs (+89 000 en un an), soit 2.6 % de PDA, "LSD, la série documentaire" par Perrine Kervran (de 17h à 18h), avec 282 000 auditeurs (+81 000 en un an), soit 2.1 % de PDA ainsi que "Le 18-19h" porté par le journal de la rédaction et "Le Temps du débat" d’Emmanuel Laurentin, soit 304 000 auditeurs (+15 000 en un an), soit 3.6% de PDA.