France Culture : Saison II des "Mécaniques du complotisme"

Ce podcast, construit comme un thriller, est aussi une réflexion sur le métier de journaliste. La collection, dans sa première saison, traite de quatre affaires récentes qui ont eu un fort impact sur la vie démocratique : Cahuzac, Benalla, Fillon, Lux Leaks. Après un premier épisode sur "L’Affaire Cahuzac", Elise Karlin recueille ici le récit d’Ariane Chemin, journaliste au Monde qui par ses révélations en juillet 2018, a provoqué la première affaire du quinquennat d’Emmanuel Macron et mis fin à l’état de grâce du Président. Une série en quatre épisodes de 15 minutes, produite par Elise Karlin et réalisée par Thomas Dutter.

En ligne dès ce jeudi 3 décembre sur franceculture.fr et sur l’application Radio France.