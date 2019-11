France Culture : "Astérix la Zizanie", une fiction enregistrée en public

Un enregistrement qui sera haut en couleurs, rassemblant une vingtaine de comédiens, des bruiteurs et des musiciens sur le plateau du Studio 104 et mettant sur scène et en voix les fameux personnages si populaires du petit village gaulois à l'esprit toujours rebelle. Le bruitage dans cette affaire aura la part belle, car tout l'enjeu d'une telle adaptation radiophonique est de traduire en sons et en voix des images et des textes. Un très beau pari à relever et une innovation pour France Culture, qui s'aventure toujours plus loin sur le terrain du spectacle radiophonique et d'une offre de fiction exigeante mais accessible et partageable par toutes et tous, et pour toutes les générations. Une manière originale de célébrer l'anniversaire d'Asterix le Gaulois.