France Culture : 11e saison de Mécaniques du journalisme

Comment travaillent les journalistes lors d’une enquête ? Comment trouvent-ils l’information ? Comment la vérifient-ils ? Comment protègent-ils leur source ? Le podcast original de France Culture "Mécaniques du journalisme" met au jour le travail des journalistes, loin des idées préconçues, en s’appuyant sur les récits de ceux qui ont mené les enquêtes et révélé des affaires contemporaines.Après les coulisses d’enquêtes journalistiques telles que "L'affaire Cahuzac", "La Guerre chimique en Syrie", ou "L’affaire Xavier Dupont de Ligonnès", la saison 9 de "Mécaniques du Journalisme", "Fixeur : les yeux et les oreilles du reporter" a reçu le Prix 2022 des Assises du journalisme dans la catégorie "Enquête et reportage".Les 10 premières saisons à podcaster de "Mécaniques du Journalisme", ICI