France Bleu se positionne comme "acteur de la relance" en Auvergne Rhône-Alpes

France Bleu lance sa nouvelle campagne de communication en Auvergne Rhône-Alpes tournée vers l'entraide et le soutien quotidien aux auditeurs. France Bleu Pays de Savoie et France Bleu Pays d'Auvergne s'affichent depuis le mercredi 10 juin à Annemasse, Chambéry, Annecy, Aix-les-Bains, Clermont-Ferrand et Vichy ; et à partir de ce 17 juin, à Thonon et à Albertville. Les radios mettent ainsi en lumière l'économie locale, les circuits courts et la solidarité pour "relancer activement le pays".

Aux côtés des producteurs et entrepreneurs locaux, des acteurs culturels et des auditeurs, France Bleu promet "100% d'émotion locale autour de la culture, de l'humour, du sport et du divertissement avec de nouveaux rendez-vous" dont "La relance éco" à 17h15 et "Circuits Courts" à 07h55.





Quelques jours avant l'arrivée des vacanciers, France Bleu Drôme-Ardèche s'affiche également depuis le 10 juin dans l'agglomération valentinoise dans une couleur plus estivale.