France Bleu réunit 3 713 000 auditeurs

La tranche 5h-6h, (Le club des lève-tôt) en forte progression, réalise sa meilleure performance depuis plus de cinq ans avec près de 300 000 auditeurs quotidiens (+ 72 000 auditeurs). La tranche 9h-12h, avec 1 654 000 auditeurs quotidiens (+ 43 000), fait de France Bleu la 3e radio de France en matinée. La tranche 12h-13h (On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission) gagne 125 000 auditeurs quotidiens. Enfin, le créneau 13h-14h (Une Heure en France) est en forte progression avec un gain de 118 000 auditeurs en moyenne chaque jour.

L’offre numérique continue sa progression avec trois records : 28.6 millions de visites en décembre, soit + 37 % en un an, 9.4 millions d’internautes en octobre, soit X2 en deux ans et 2.5 millions d’écoutes à la demande en décembre, soit + 77 % en un an.