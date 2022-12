France Bleu, radio officielle de l’Armada 2023

France Bleu Normandie (Seine-Maritime/Eure) la radio locale de l’événement proposera une antenne spéciale pour l’occasion. Plus de 60 heures de direct, émission spéciale pour la parade de l’Armada, studio installé spécialement hors de la station au coeur du circuit de visite… Vivez cet événement maritime mythique depuis Rouen avec France Bleu Normandie. La programmation spéciale de France Bleu sera dévoilée dans les prochaines semaines.

En attendant, les auditeurs peuvent bifurquer sur francebleu.fr et sur l’application ICI par France Bleu et France 3 et retrouver toutes les infos sur l’Armada 2023.