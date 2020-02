France Bleu prépare son "France Bleu Live Festival 2020"

En 2019, les trois concerts réunissant Gims, Jenifer et Pascal Obispo au Palais des Sports des 2 Alpes ont permis aux spectateurs d’assister à trois soirées gratuites. Cette année, ce ne sont pas trois mais quatre concerts qui seront proposés aux auditeurs de France Bleu. France Bleu a dévoilé le premier artiste présent au "France Bleu Live Festival". Monument de la chanson française et membre iconique de l’un des plus grand groupe de rock français, Jean-Louis Aubert donnera un concert gratuit le jeudi 16 avril. Neuf ans après la sortie de son dernier opus, le chanteur est de retour avec "Refuge", un double album de 22 titres inédits. Classé dans les meilleures ventes depuis sa sortie, le premier single "Bien sûr" est en écoute sur France Bleu.



À découvrir dans les tous prochains jours la programmation complète du festival sur France Bleu Isère et sur francebleu.fr.